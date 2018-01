Comitê dos EUA vota por encerrar cooperação com TPI Um comitê parlamentar votou pelo fim da cooperação dos EUA com o novo Tribunal Penal Internacional (TPI). Por 38 votos a 18, o comitê aprovou a proposta apresentada pelo líder da maioria republicana no Congresso, Whip Tom DeLay (Texas). Numa votação em plenário, os deputados rejeitaram por 264 a 152 votos uma medida similar, que proíbe o envio de qualquer fundo federal à corte internacional. As votações ocorrerem dias depois que o presidente George W. Bush anunciou sua decisão de ignorar o tratado que cria a primeira corte permanente de crimes de guerra, assinado pelo ex-presidente Bill Clinton mas que ainda não havia sido ratificada pelo Senado. O TPI ganhou o apoio necessário para iniciar seus trabalhos depois que 10 nações se uniram às outras 56 na ratificação do tratado, negociado em Roma em 1998.