Comitê eleitoral confirma vitória da oposição na Ucrânia O líder da oposição Viktor Yushchenko venceu a eleição presidencial na Ucrânia por mais de dois milhões de votos, informam as autoridades eleitorais. A Comissão Eleitoral Central diz que Yushchenko conquistou 51,99% dos votos, contra 44,19% do premier Viktor Yanukovych, de acordo com a apuração preliminar. Yanukovych recusa-se a admitir a derrota e afirma que apelará à Justiça para reverter o resultado. O presidente em final de mandato Leonid Kuchma pediu que ambos os candidatos acatem o resultado oficial. O Conselho da Europa, principal organização de fiscalização dos direitos humanos no continente, também exortou Yanukovych a aceitar a vitória de Yushchenko. "Peço a todos os partidos que aceitem o veredicto das urnas e evitem uma retórica que poderá alimentar a divisão da Ucrânia", disse Terry Davis, secretário-geral do Conselho. A divisão entre as partes ocidental e oriental da Ucrânia aprofundou-se durante a campanha eleitoral. A parte oriental do país, de língua russa e altamente industrializada, apoiou Yanukovych, enquanto que a capital Kiev o a fração ocidental do país ficaram ao lado de Yushchenko.