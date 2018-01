Comitê iraquiano sugere que resolução da ONU seja rejeitada O Iraque deveria rejeitar a nova resolução da ONU sobre inspeções de armas no país, sugeriu hoje o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento. "O comitê aconselha... a rejeição da Resolução 1441 do Conselho de Segurança e não concorda com ela, em resposta à opinião de nosso povo, que confia em nós", disse Salim al-Koubaisi ao parlamentares. A sugestão, entretanto, não significa que o governo do Iraque rejeitará, obrigatoriamente, a resolução da ONU.