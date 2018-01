Comitê quer decidir o novo governo no Iraque Mohammad Hadi Assadi, membro do Supremo Conselho para a Revolução Islâmica no Iraque (Sciri), uma organização xiita apoiada pelo Irã, assegurou que deve caber a um comitê de seis membros da oposição decidir sobre um novo governo no Iraque, sem necessidade da supervisão dos EUA. Assadi confirmou que uma reunião desse comitê ocorrerá amanhã, em Bagdá. O organismo é produto de uma assembléia de diferentes grupos da oposição, que se desenrolou em dezembro, em Londres, com a participação de representantes americanos, e de uma reunião em Arbil, no Curdistão iraquiano, pouco antes da guerra. Formam parte desse comitê os líderes curdos Massud Barzani (PDK) e Jalal Talabani (UPK), Abdulaziz al Hakim pelos xiitas do Sciri, Ahmed Chalabi do Congresso Nacional Iraquiano (CNI), o ex-ministro do Exterior Adman Pachachi e Ayad Alavi. "Com base nos acordos alcançados antes do conflito, estas eram as figuras a quem caberia eleger um governo de transição, e nós insistimos sobre essa linha. Aceitamos que outros grupos se unam a este organismo, mas isto deve ocorrer exclusivamente com base na vontade do povo iraquiano", destacou Assadi. O funcionário acrescentou que "aparentemente, o método dos americanos é diferente, mas nossa idéia é de que eles devem convergir para nossas posições". Veja o especial :