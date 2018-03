Comitê recomenda plano para memorial do WTC O comitê de autoridades para a reconstrução do World Trade Center (WTC) decidiu apoiar um projeto que prevê duas torres de treliça metálica a serem erguidas sobre a área deixada pelos edifícios destruídos nos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. A recomendação, feita a favor da proposta do grupo THINK, veio durante uma reunião em que duas equipes de arquitetura apresentaram versões revisadas de seus projetos para o comitê de planejamento da Corporação de Desenvolvimento da Baixa Manhattan. Um comitê mais amplo, que inclui representantes da municipalidade e do governo estadual, deve fazer uma decisão final ainda hoje, e anunciá-la amanhã pela manhã. O prefeiro de Nova York, Michael Bloomberg, havia expressado sua preferência pelo projeto concorrente, do estúdio de Daniel Libeskind, de Berlim, que preservava as paredes ainda restantes das Torres Gêmeas, incorporando-as a um conjunto de prédios.