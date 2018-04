Comitiva brasileira embarca para o Haiti

Antes de embarcar, Jobim informou que a maior dificuldade é a distribuição dos mantimentos que estão chegando à população do Haiti. "Vamos verificar as condições locais e ver de que forma a companhia de engenharia da Força de Paz pode ajudar no trabalho de desobstrução das vias", afirmou o ministro. Segundo ele, com o terremoto, ruas e estradas do país ficaram obstruídas ou destruídas o que impede o deslocamento de víveres e outros materiais, além dos equipamentos de socorro.

A nota da Defesa informa que foi realizada na manhã de hoje uma reunião do Estado Maior de Defesa, da qual participaram as Forças Armadas, o Ministério de Relações Exteriores e o gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Na reunião foram discutidas ações logísticas para que seja enviada o mais rápido possível ajuda humanitária às vitimas do terremoto.