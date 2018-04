Comitiva do embaixador britânico sofre atentado no Iêmen

Uma explosão próxima ao comboio do embaixador britânico no Iêmen, Tim Torlt, nesta segunda-feira, 26, matou uma pessoa, mas não conseguiu atingir o embaixador britânico, de acordo com as forças de segurança

O embaixador Tim Torlt estava a caminho da embaixada na capital do país, Sanaa, no momento da explosão, que se acredita ter sido causada por explosivos que estavam enterrados no solo ou por um homem bomba. A única vítima fatal não fazia parte da comissão do embaixador.