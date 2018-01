Comitiva do ministro da Educação do Iraque sofre ataque Uma bomba foi colocada em uma estrada por onde passou a comitiva do ministro da Educação iraquiano, Sami Mudjafar, em Bagdá, nesta terça-feira. Um guarda-costas morreu e outros dois ficaram feridos, informou a polícia. Mudjafar não estava no grupo que sofreu o atentado. A bomba foi colocada no distrito de al-Khadra, na região oeste de Bagdá. A comitiva estava indo buscar o ministro em sua casa.