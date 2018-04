Como impedir o massacre sírio

A intervenção militar estrangeira na Síria é a melhor aposta para evitar uma longa e sangrenta guerra civil, capaz de desestabilizar a região. O mantra repetido por quem se opõe à intervenção diz que a "Síria não é a Líbia". Na verdade, a Síria tem uma localização muito mais estratégica e um conflito no país seria muito mais prejudicial para os interesses dos EUA. Há muito em jogo para os americanos, que devem ajudar os vizinhos da Síria a impedir a matança.

Armar a oposição - sob muitos aspectos, o curso mais fácil - traria à tona o cenário que o mundo mais deveria temer: uma guerra indireta que se espalharia para Líbano, Turquia, Iraque e Jordânia, dividindo a Síria segundo critérios sectários. Além disso, a Al-Qaeda e outros grupos terroristas poderiam encontrar uma abertura e se instalar na Síria, podendo obter armas químicas e biológicas.

Há uma alternativa. Os "Amigos da Síria" - que se reuniram ontem - devem estabelecer "zonas de proteção à vida" imediatamente. O Exército Livre da Síria, formado por desertores, estabeleceria essas regiões perto das fronteiras, para permitir a criação de corredores humanitários por onde entidades de ajuda poderiam trazer suprimentos e transportar feridos. A administração seria feita por comissões civis. O estabelecimento dessas zonas exigiria que os opositores sejam armados com equipamento antitanque, antiaéreo e contra atiradores de elite. Soldados das forças especiais de países como Catar, Turquia e talvez França e Grã-Bretanha possam oferecer conselhos. É possível que alguns desses elementos já atuem na Síria.

Essas forças teriam o papel fundamental de controlar o movimento do Exército de Bashar Assad e suas linhas de comunicação para permitir que a oposição proteja os centros populacionais. Uma vez que soldados do governo sírio comecem a ser mortos, capturados ou autorizados a desertar sem sofrer consequências, a atenção se voltaria para a defesa e a expansão das zonas de proteção à vida, passo que exigiria a obtenção de informações sobre a movimentação de tanques e aeronaves, o posicionamento de baterias de artilharia e a localização das linhas de comunicação das forças do governo. A meta seria enfraquecer e isolar unidades incumbidas de atacar cidades específicas, o que permitiria às forças da oposição negociar diretamente tréguas dentro de cada zona, algo que poderia ser ampliado para um cessar-fogo regional e, finalmente, nacional.

A condição para esse tipo de auxílio seria a exigência do seu uso para fins defensivos. Por mais que confinar uma intervenção a determinados limites seja uma tarefa difícil, a assistência internacional poderia ser interrompida se o Exército Livre da Síria passasse à ofensiva. A prioridade dentro das zonas de proteção seria a segurança pública e o auxílio humanitário.

Assad depende cada vez mais de gangues patrocinadas pelo governo e do bombardeio de cidades inteiras - ele evita invadi-las com soldados porque teme perder a lealdade deles se ordenar execuções. Se forças do governo entrassem nas zonas de proteção à vida, teriam de enfrentar seus antigos camaradas. Se os soldados do governo fossem colocados nessa situação, e recebessem a opção de desertar, descobriríamos quantos dos membros do Exército sírio - estima-se que sejam 300 mil ao todo - estariam de fato dispostos a lutar pelo presidente. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL