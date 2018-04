Companhia aérea chinesa oferece passagens de graça para Japão

A maior companhia privada comercial de baixo custo da China está oferecendo passagens de ida e volta do aeroporto de Pudong, em Xangai, ao município de Saga, uma área rural no sul do Japão perto da cidade de Fukuoka, até 20 de dezembro, afirmou o porta-voz da companhia aérea Zhang Wuan.

Os voos da Spring Airlines para Saga, que ocorrem três vezes por semana, agora estão quase 50 por cento vazios em comparação com 90 por cento de ocupação antes da disputa pelas ilhas.

Protestos violentos e pedidos de boicote a produtos japoneses em toda a China começaram em meados de setembro, depois que o Japão comprou duas das ilhas do mar da China Oriental, conhecidas como Diaoyu na China e Senkaku no Japonês, de seus proprietários privados japoneses.

A oferta de passagens grátis surgiu depois de uma autoridade de Saga visitar a Spring Airlines em Xangai, expressando a esperança de que a empresa continuaria com a rota com o apoio do governo local de Saga, disse Zhang. Ele não quis comentar sobre que apoio está sendo oferecido.

Um bilhete de ida e volta da companhia no trajeto Pudong-Saga pode custar de 239 a 3.000 iuanes (38 a 480 dólares), dependendo em parte das promoções em oferta, e os passageiros pagam normalmente um adicional de 1.030 iuanes em impostos e taxas.

O acordo significa que os clientes agora só pagam impostos e taxas e a mesma oferta deve ser estendida para outra rota do Japão, entre Xangai e Kagawa, na ilha japonesa de Shikoku, disse Zhang.

A briga pelas ilhas também forçou a Spring Airlines, assim como outras rivais chinesas, a reduzir o número de voos para o Japão.

(Reportagem de Alison Leung)