Companhia aérea do Egito retoma vôos para Israel A companhia aérea estatal egípcia retomou hoje seus vôos para Israel, dois dias depois de os serviços terem sido suspensos para responder à revolta popular com a ofensiva militar israelense na Cisjordânia. Um funcionário da Air Sinai disse que um avião partiu hoje de manhã com 23 passageiros, entre eles sete israelenses, para Tel Aviv. A Air Sinai é subsidiária da EgyptAir, a companhia aérea estatal. Os vôos da Air Sinai para Tel Aviv haviam sido cancelados na quinta-feira. Um funcionário da companhia havia dito na sexta-feira que a suspensão era uma resposta à revolta expressada pelo público e por pilotos da linha aérea. Mas hoje, uma autoridade da Air Sinai, que pediu para não ser identificada, afirmou: "A suspensão ocorreu somente por razões comerciais, e não políticas". Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO