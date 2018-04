Companhia aérea proíbe sexo nas suítes de luxo do Airbus A-380

A Singapore Airlines (SIA), a primeira operadora comercial do Airbus A-380, proibiu os usuários de suas 12 suítes de luxo de manter relações sexuais durante os vôos, para não ofender a tripulação e o resto dos passageiros. Em comunicado publicado nesta quinta-feira, 1, pela imprensa de Cingapura, a SIA explicou que a medida afeta especialmente as 12 suítes, equipadas com uma cama de casal, monitores de televisão de tela plana, uma mesa de escritório e poltrona reclinável. Segundo a SIA, as cabines não são totalmente isoladas. Assim, a atividade sexual poderia perturbar ou incomodar os passageiros e causar problemas durante as turbulências aéreas. O Airbus A-380 da companhia realizou na semana passada seu primeiro vôo comercial entre Cingapura e Sydney, com 471 passageiros.