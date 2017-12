Companhia afegã retoma vôos para Europa após 20 anos A companhia aérea nacional afegã retomou hoje seus vôos para a Europa depois de 20 anos de ausência, com um de seus aviões pousando primeiro na Turquia e depois na Alemanha. Um Airbus 300 da Ariana Afghan Airlines aterrissou no aeroporto internacional Ataturk de Istambul, onde autoridades da aviação turca realizaram uma cerimônia de boas-vindas. O avião, proveniente de Damasco, mais tarde pousou no aeroporto de Frankfurt, o maior da Europa continental. Neste vôo inaugural, que deveria retornar ao Afeganistão até o final do dia de hoje, estavam presentes o presidente da Ariana Jahed Azimi, autoridades da aviação afegã e cerca de dez outros passageiros. Segundo autoridades, a companhia afegã oferecerá vôos à Europa duas vezes por semana, sempre às quartas e quintas, seguindo a rota Cabul-Damasco-Istambul-Frankfurt.