Companhia israelense oferece serviço de e-mail para Deus Deus já recebe e-mail. Judeus que quisessem enviar mensagens ao céu, costumavam viajar a Jerusalém e enfiá-las nas ranhuras das pedras do Muro das Lamentações. Agora, basta logar-se na internet e enviar um e-mail. O serviço, anunciado hoje pela companhia telefônica israelense Bezeq, expande o já existente de fax para o Muro, também da empresa, que recebe cerca de 200 mensagens em uma semana e muito mais nos feriados. Como mais pessoas têm acesso à internet do que às máquinas de fax, a Bezeq espera que o e-mail renda mais mensagens. A tradição afirma que Deus privilegiará os pedidos colocados entre as imensas pedras do Muro, um muro de arrimo que rodeava o Templo Judeu. Normalmente, a Bezeq recolhe as mensagens via fax, coloca-as em envelopes especiais e duas vezes por semana leva-as ao Muro. A maioria dos recados vem de Nova York e da Europa, mas a empresa diz que já recebeu notas em japonês e mesmo uma que veio com uma carta, dizendo que havia sido contrabandeada para fora do Irã, que não mantem relações diplomáticas com Israel. Embora a empresa prometa não ler a correspondência de Deus, funcionários encarregados de colocar as mensagens no muro dizem que reconhecem as pessoas que usam o serviço regularmente, incluindo os que fazem pedidos todos os meses.