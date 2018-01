Companhia oferece vôo grátis em 11 de setembro A companhia aérea americana Spirit Airlines anunciou hoje que todos os seus vôos de 11 de setembro serão gratuitos, em ocasião do primeiro aniversário do ataque terrorista contra o World Trade Center e o Pentágono. Para obter uma passagem, o interessado deverá reservar a partir de oito de setembro um dos 13.000 lugares disponíveis para as 15 cidades dos Estados Unidos servidas pelos vôos da Spirit. Segundo o gerente da empresa, os passageiros que já reservaram um lugar para aquela data terão um vôo grátis no futuro.