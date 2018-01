Companhias aéreas permitirão que passageiros com destino a Barcelona remarquem voos

LONDRES - As companhias aéreas com voos para Barcelona estão oferecendo aos passageiros flexibilidade para remarcar os voos, um dia depois dos ataques terroristas realizados na cidade e em Cambrils na quinta-feira 17, no qual 14 pessoas morreram e 130 feridos.

A empresa aérea de baixo custo Vueling, unidade do International Consolidated Airlines Group sediada em Barcelona, anunciou que daria flexibilidade para algumas reservas após o episódio terrorista, assim como a British Airways. Já a easyJet e Ryanair informaram que todos seus voos operam como o previsto.

A Espanha é um dos destinos mais populares no verão e um dos países que mais se beneficiou neste ano com a entrada de viajantes que desistiram de lugares em crise, como países no Oriente Médio e no norte da África.

As companhias aéreas ampliaram os voos para atender à demanda por viagens à Espanha e a outros países, como Portugal e Grécia, lotados de turistas que antes iam a lugares como Tunísia, Egito e Turquia, que tiveram a reputação abalada pelo terrorismo ou crise política.

O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques no território espanhol, mas as autoridades ainda não confirmaram o envolvimento. / DOW JONES NEWSWIRES