Companhias aéreas podem processar governo britânico por perdas com caos Várias companhias aéreas, lideradas pela irlandesa Ryanair, estudam um processo contra o governo britânico para reivindicar até 300 milhões de libras (450 milhões de euros) como indenização pelas perdas sofridas após o anúncio de que um suposto plano terrorista contra aviões havia sido descoberto, informa nesta quinta-feira o jornal The Times. Na quinta-feira passada, a polícia anunciou que tinha desmantelado um complô para explodir aviões em pleno vôo rumo aos Estados Unidos. O governo, então, impôs rígidos controles de segurança nos aeroportos, provocando atrasos, cancelamentos e longas filas. Segundo The Times, a British Airways (BA), maior companhia aérea britânica e terceira da Europa, e a Easyjet estudam a proposta da Ryanair, que tem também o objetivo de reduzir as restrições nos aeroportos. A companhia aérea, que atua no segmento de vôos de baixo custo, convidou as concorrentes a exercer pressão sobre o Executivo. A Ryanair se baseia na seção 93 da lei do Transporte de 2000, que permite reivindicar indenizações por perdas derivadas de medidas de emergência impostas pelo governo. "Convidamos outras empresas a fazer o mesmo", diz a mensagem da companhia. Um porta-voz da BA admitiu que seus advogados estão analisando a possibilidade. A companhia também responsabiliza a BAA, administradora dos aeroportos, acusando-a de não ter um plano de contingência em caso de alerta por ameaça terrorista. A Easyjet disse que vai estudar se a responsabilidade é do governo ou da BAA. "Tivemos que cancelar 500 vôos e hospedar os passageiros em hotéis. Por que temos que pagar por isto?", disse um porta-voz. Já a companhia aérea Virgin Atlantic se mostrou disposta "ao diálogo no lugar de um processo judicial".