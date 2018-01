Comparação de Saramago revolta vítimas do Holocausto e intelectuais A comparação das cidades palestinas sitiadas pelo Exército israelense com o campo de extermínio nazista de Auschwitz, feita pelo escritor português e Prêmio Nobel de Literatura José Saramago, provocou uma tempestade de protestos em Israel, principalmente por parte de sobreviventes do Holocausto e intelectuais israelenses. O escritor pacifista Amós Oz, um dos mais famosos do país, disse que Saramago "mostrou uma terrível cegueira moral". Leia mais no Estadão