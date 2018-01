Comparecimento deve ser chave para resultados das primárias em Iowa

As primárias vão representar um grande teste sobre se as multidões entusiastas que participam de eventos de campanha de Trump e Sanders deverão participar das votações para a primeira de uma série de disputas estado a estado.

Iowa tem apenas uma pequena porção dos delegados que determinam os indicados de cada partido nas convenções nacionais de julho. Ainda assim, os candidatos que superarem as expectativas podem ganhar uma dose de fôlego rumo às primárias de New Hampshire in 9 de fevereiro. O resultado deve ainda ajudar a limpar o turbulento universo de quase uma dúzia de candidatos republicanos.

Na última pesquisa de opinião antes da primária de Iowa, Trump liderava com 28% de preferência, seguido pelo senador Ted Cruz, com 23%, e o senador da Flórida, Marco Rubio, com 15%. A pesquisa, publicada pelo Des Moines Register e pela Bloomberg, também registrou que, entre os democratas, Hillary Clinton tem 45% de preferência ante 42% de Sanders. A pesquisa, feita com 602 prováveis votantes republicanos e 602 democratas foi feita entre terça e sexta-feira e tem uma margem de erro de mais ou menos quatro pontos porcentuais.

Cruz, que costuma descrever a si mesmo como um "conservador consistente", tem se apoiado em uma forte operação para levar seus apoiadores a saírem de casa para votar, em especial o bloco de eleitores evangélicos. Já Trump espera que seu status de celebridade deve encorajar um grande comparecimento dos eleitores de primeira viagem.

Uma dinâmica similar está ocorrendo do lado democrata, onde Sanders, que se descreve como um democrata socialista, depende de uma camada de jovens eleitores entusiastas. Já Hillary tem mais apoio entre eleitores mais velhos e que costumam comparecer regularmente.

A previsão do tempo, de neve para a segunda-feira, pode acabar afetando esses planejamentos. Fonte: Associated Press.