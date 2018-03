Compra da Kaiser ajuda nos resultados da Molson Daniel O´Neill, presidente e executivo-chefe da canadense Molson Inc., que no Brasil controla a Kaiser, disse que "financeiramente, o desempenho da companhia é muito encorajador, já que vários investimentos realizados nos últimos dois anos estão começando a exercer um impacto: a aquisição da Kaiser no Brasil está reduzindo a sazonalidade de nossos resultados e as atualizações de equipamentos nas cervejarias do Canadá estão apresentando eficiências de produção e custos". A companhia informou que as operações no Brasil contribuíram com 142,1 milhões de dólares canadenses (US$ 93,2 milhões) para as vendas da companhia no terceiro trimestre fiscal até dezembro de 2002, em relação aos 30 milhões de dólares canadenses em igual período de 2001. O volume total da companhia no último trimestre subiu 98%, para 6,8 milhões de hectolitros, impulsionado principalmente pelo volume no Brasil, que cresceu para 4,1 milhões de hectolitros. A Molson estima que o lucro no ano fiscal de 2003 fique na faixa de 2,10 dólares canadenses por ação a 2,15 dólares canadenses por ação. A estimativa da Thomson First Call é de um lucro por ação de 2,00 dólares canadenses no ano fiscal de 2003.