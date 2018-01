Comprovada lisura do referendo na Venezuela A Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Centro Carter comprovaram, em auditoria, a lisura do referendo (votação e apuração dos votos) de domingo passado, que manteve Hugo Chávez na presidência da Venezuela, informou o secretário-geral da OEA, César Gaviria. Gaviria disse que a revisão de 150 mesas de votação permitiu aos técnicos da OEA e do Centro Carter obter uma amostra suficiente do sistema eletrônico de votação para comparação com as cédulas, emitidas pelas máquinas nos centros de apuração. A conclusão das missões internacionais ocorre após uma semana de reiteradas denúncias da oposição de que o governo cometeu fraudes sucessivas na consulta popular.