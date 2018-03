Computador chama classe de 97. E Ingelborg, 106 anos, vai à escola Ingeborg Bertea ficou encantada quando as autoridades norueguesas ofereceram levá-la gratuitamente num ônibus até a escola, para que enfim iniciasse seus estudos primários. Na última vez em que Ingeborg foi à escola, em 1903, ela precisava caminhar uma hora para ir e uma hora para voltar. "É muito bom", comemorou Ingeborg, hoje com 106 anos, em declarações ao jornal Oslo Dagsavisen, ao comentar sobre a viagem grátis. "Na minha idade, é um caminho muito longo." Ingeborg nasceu em 1897, quando Adolf Hitler tinha oito anos e não existiam objetos como a bomba atômica e os computadores pessoais. E foram justamente os computadores que decidiram que Ingeborg deveria voltar à escola. Os computadores da região de Os, perto de Bergen, leram ´97´ como o ano de nascimento de Ingeborg, concluindo que ela teria nascido em 1997. Com isto, a anciã foi considerada uma menina de seis anos, pronta para ir à escola. Ela começou a estudar em 1903, mas parou naquele mesmo ano, sem dar seqüência aos estudos. "Felizmente eu já aprendi a ler. Quem sabe eu não avanço umas séries por causa disso", brincou a anciã, que hoje caminha com a ajuda de um andador.