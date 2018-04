Comunidade Britânica de Nações ameaça suspender Paquistão A Comunidade Britânica de Nações, que reúne 53 países que foram em sua maioria ex-colônias britânicas, ameaçou o Paquistão de suspensão na segunda-feira, a menos que o presidente Pervez Musharraf anule o estado de emergência e tome novas providências até 22 de novembro. "Se, depois de uma revisão sobre o progresso, o Paquistão falhar em implementar as medidas necessárias, a Comunidade Britânica irá suspender o Paquistão de seus conselhos", disse o secretário-geral do grupo, Don McKinnon, a jornalistas. A Comunidade Britânica quer a anulação das medidas do estado de emergência decretado há dez dias, assim como a restauração da Constituição e a saída de Musharraf como chefe das Forças Armadas. O grupo também pede a libertação de líderes da oposição e eleições livres. (Por Sophie Walker)