Comunidade Britânica estende suspensão do Zimbábue Os chefes de Estado da Comunidade Britânica decidiram hoje estender indefinidamente a suspensão do Zimbábue do organismo, que reúne 54 países, informou uma fonte zimbabuana. Reunidos em Abuja, os líderes nomearam um comitê de sete membros para supervisionar o diálogo político e a situação dos direitos humanos no Zimbábue. O partido do presidente zimbabuano, Robert Mugabe, mostrou desprezo pela decisão. "Isso não significa nada, porque já tomamos a decisão de abandonar a Comunidade Britânica", disse o chanceler do Zanu-PF, Didymus Mutasa