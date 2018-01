Comunidade Caribenha boicota força de paz para o Haiti Revoltados com a forma como o presidente Jean-Bertrand Aristide foi forçado a deixar seu país, a Comunidade Caribenha, de 15 nações, anunciou hoje que não irá oferecer tropas para a força de paz da ONU no Haiti. O primeiro-ministro jamaicano, P.J. Patterson, falando em termos duros em nome do bloco econômico ao qual pertence o Haiti disse que os líderes caribenhos estavam "extremamente desapontados" com o envolvimento de "parceiros ocidentais" na abrupta partida de Aristide, que denunciou ter sido forçado a deixar o país sob a mira de marines dos EUA. Patterson questionou por que o Conselho de Segurança da ONU ignorou um apelo urgente caribenho na quinta-feira para enviar soldados de paz para o Haiti. "Acreditamos que apresentamos um caso muito forte ao Conselho de Segurança na quinta-feira. O conselho não respondeu então. Não podemos deixar de observar que o que era impossível na quinta-feira pôde ser alcançado numa reunião de emergência no domingo. Estamos extremamente desapontados com a inação", disse Patterson. "Nas atuais circunstâncias, os líderes não prevêem sua participação numa força multinacional de paz autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU", disseram os líderes num comunicado ao final da cúpula de emergência sobre o Haiti.