Comunidade internacional abandona ex-repúblicas soviéticas Enquanto a Otan se prepara para deslocar 3 5 mil soldados para a Macedônia, e os países europeus continuam enviando recursos volumosos para a reconstrução da Bósnia e do Kosovo, as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central estão vivendo uma verdadeira crise humanitária e o abandono praticamente total por parte da comunidade internacional. Os problemas que atingem principalmente o Uzbequistão e o Tajiquistão desde meados dos anos 90 estão causando mais de 1 milhão de famintos na região. Segundo a Cruz Vermelha, trata-se de uma das situações sociais mais delicadas no mundo atualmente. As dificuldades começaram logo depois da independência das ex-repúblicas do controle de Moscou, em 1991. A guerra civil entre comunistas e grupos islâmicos no Tajiquistão, que somente terminaria em 1997, devastou a agricultura, aniquilando a principal fonte de renda da população. Cerca de 600 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas e o colapso da economia e de toda a infra-estrutura básica mantida por Moscou desde os anos 30 foi inevitável. Somente com o final da guerra civil, o país finalmente conseguiu pensar na transição que teria que fazer de uma economia centralizada para as regras do mercado. Durante o regime soviético, o Tajiquistão tinha a "função" de fornecer algodão às demais repúblicas. Em troca recebia alimentos, produtos manufaturados, assistência médica e educação. Com a fragmentação da União Soviética, toda a estrutura foi desmontada e o país foi obrigado a criar sua própria base industrial e serviços públicos. Mas com um PIB de apenas US$ 1 bilhão, os investimentos são mínimos. "O dinheiro teria que vir de fora, mas os capitais externos são praticamente inexistentes e as doações de governos escassas", afirma Roger Brake, chefe de operações da Cruz Vermelha. A seca dos últimos dois anos está prejudicando as vendas de algodão e o sistema de irrigação, o mesmo desde 1958, não é suficiente para evitar perdas. O resultado é a falta de recursos para importar alimentos e remédios. "Há um déficit de trigo de 340 mil toneladas", explica Brake. Segundo ele, um sexto da população do Tajisquistão passa fome e doenças como tuberculose se alastram sem qualquer controle. No Uzbequistão, 25% das crianças estão desnutridas e praticamente não existe água potável no país. O resultado é a proliferação de doenças, agravadas ainda mais pela incapacidade financeira do governo de distribuir remédios. Para a Cruz Vermelha, as condições de vida no país são, na melhor das hipóteses, 50% do que eram durante o regime soviético. Para Roger Brake, o principal problema não é a seca ou o colapso da economia desses países. Parte da explicação para a crise humanitária silenciosa na Ásia Central é o fato de que o Tajiquistão e o Uzbequistão, por exemplo, não ocuparem posições geográficas estratégicas para as potências mundiais e, portanto, não recebem a mesma atenção que outras regiões, como o Oriente Médio e a ex-Iugoslávia. A desconfiança de muitas organizações não-governamentais (ongs) é de que as intervenção humanitárias das potências mundiais nem sempre são por razões "humanitárias". "Se esses países estivessem no continente europeu ou sentados sobre petróleo, pode ter certeza de que uma ação internacional seria imediata", afirmou um funcionário da Cruz Vermelha. Na avaliação de Roger Brake, a solução dos problemas das ex-repúblicas soviéticas será o teste para saber até que ponto vai o cinismo da comunidade internacional em justificar uma intervenção por razões humanitárias. Na Bósnia e no Kosovo, as intervenções dos países centrais supostamente tiveram o objetivo de salvar as populações locais das violações aos direitos humanos que os sérvios conduziam. A Cruz Vermelha acredita que seriam necessários cerca de R$ 9 milhões para alimentar a população do Tajisquistão durante os próximos seis meses. Muito menos que a Otan gasta atualmente para manter seus 40 mil soldados no Kosovo.