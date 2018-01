Comunidade judaica realiza eventos em memória às vítimas do Holocausto Ato solene, segunda-feira, na sede da Congregação Israelita Paulista reunirá lideranças judaicas, sobreviventes do Holocausto e autoridades; na quarta, em Brasília, evento na OAB homenageará vítimas do nazismo e promoverá respeito aos direitos humanos