Comunidade libanesa de São Paulo protesta contra ataques de Israel Cerca de 200 pessoas da comunidade libanesa de São Paulo realizaram uma passeata contra os ataques de Israel ao Líbano. A manifestação começou às 10 horas na Avenida República do Líbano, zona sul da capital, de onde os manifestantes caminharam até o Parque do Ibirapuera. O protesto terminou por volta do meio-dia. Alguns dos manifestantes estavam vestidos de branco, com a bandeira do Líbano pintada no rosto e faixas que pediam paz em vários idiomas, inclusive em hebraico, língua oficial dos israelenses.