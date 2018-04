Comunista pode ser novo presidente de Chipre, diz boca-de-urna O líder do partido comunista de Chipre, Demetris Christofas, está à frente de seu adversário direitista na corrida pela Presidência do país, mostraram pesquisas de boca-de-urna divulgadas no domingo. Se os resultados oficiais confirmarem essas cifras, Christofas se transformaria no primeiro comunista a liderar Chipre na história do país e no único dirigente comunista entre os 27 países-membros da União Européia (UE). Uma pesquisa realizada pela empresa Pulse a pedido da rede estatal Cyprus Broadcasting Company atribuiu a Christofas 50,8 por cento dos votos e a Ioannis Kassoulides, 49,2 por cento. Outras pesquisas também mostraram o comunista à frente. O candidato que vencer o pleito deve retomar os esforços para reunificar essa ilha do Mediterrâneo, cuja divisão entre os greco-cipriotas e os turco-cipriotas representa um grande obstáculo aos planos da Turquia para ingressar na UE. Tanto Christofas, 62, quanto Kassoulides, 59, prometeram tentar retomar as negociações com os turco-cipriotas do norte da ilha. Os dois candidatos, no entanto, divergem quanto ao tipo de processo a ser adotado. O conflito dificulta também os esforços para melhorar as relações entre a Grécia e a Turquia, dois países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). E as negociações do governo turco com a UE encontram-se em parte paralisadas devido ao impasse em torno de Chipre. Uma nova análise do processo será realizada em 2009. Os contatos do governo cipriota com a liderança turca da ilha congelaram-se durante o governo do presidente Tassos Papadopoulos, que tinha rejeitado em 2004 os planos de reunificação elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU). A inesperada eliminação de Papadopoulos da eleição atual ainda no primeiro turno, no dia 17 de fevereiro, alimentou esperanças de que o impasse seja superado.