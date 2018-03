Comunistas chilenos anunciam apoio a Bachelet

O apoio foi divulgado pelo líder comunista Guillermo Teillier depois de uma reunião com Bachelet, favorita para retornar ao Palácio de La Moneda.

Em troca do apoio dos comunistas, a centro-esquerda de Bachelet permitirá que a líder estudantil Camila Vallejo concorra ao Congresso com seu respaldo.

O Partido Comunista conta com o apoio de aproximadamente 5% do eleitorado chileno, o que pode ser fundamental em um eventual segundo turno.

Bachelet vinha pleiteando o apoio dos comunistas em vista dos crescentes protestos pela melhor distribuição da riqueza do cobre entre os chilenos e pela educação gratuita no país. As informações são da Associated Press.