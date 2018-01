Comunistas ganham eleições locais em dois estados da Índia Os comunistas ganharam o pleito para as assembléias locais em dois dos cinco estados da Índia onde recentemente houveram eleições e cujos resultados foram anunciados nesta sexta-feira. No estado de Bengala Ocidental, leste, onde os comunistas dominaram a política quase desde a independência do país em 1947, a aliança comunista registrou um recorde ao obter seu sétimo mandato. No estado de Kerala, no sul da Índia, os comunistas venceram o Partido de Congresso (CP), que preside o governo central. Os comunistas indianos apóiam o Governo da Aliança de Unidade Progressista (UPA), liderada pelo CP, sem fazer parte dela, mas se opõem ao CP nos governos regionais, já que não estão de acordo com algumas de suas políticas, como as privatizações. Por outro lado, no estado de Tamilnadu, no sul do país, o partido governante All India Anna Dravida Munnetra Azagham (AIADMK), liderado por S. Jayalalitha, perdeu frente ao grupo regional Dravida Munnetra Kazagham (DMK), aliado do CP e liderado pelo político veterano M. Karunanidhi. A apuração também é realizada nesta sexta-feira no território autônomo de Pondicherry, no sul do país, e no estado nordeste de Assam, onde o CP desfruta por enquanto de vantagem frente a seu rival, o grupo regional Asom Gana Parishad.