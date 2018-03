Comutação de sentenças de morte em Illinois reacende debate nos EUA A decisão do governador de Illinois, George Ryan, de comutar as setenças de todos os 167 condenados à morte no Estado, depois de perdoar outros quatro nas horas finais de sua administração reacendeu o debate sobre o uso na pena capital nos Estados Unidos no momento em que as estatísticas indicam um novo grau de desconforto da sociedade com relação a essa forma extrema de punição judicial. Antes mesmo de Ryan tirar mais de 160 condenados do corredor da morte, o número de presos que aguardam execução caiu em 2002 pela primeira vez em mais de duas décadas. E em 2001, o último ano para o qual há dado, o número de novos sentenciados à morte - 151 - foi o menor desde 1973, quando a aplicação da pena capital foi suspensa - uma decisão que seria revertida três anos mais tarde pela Suprema Corte. Cerca de dois terços dos norte-americanos dizem ser favoráveis à pena de morte, o que torna os EUA a única nação do chamado mundo civilizado onde essa forma de castigo continua a ter forte apoio junto à opinião pública. Não há sinais de mudança de atitude. Mas tanto as condenações como as execuções estão geograficamente em menos de 20% dos condados, ou municípios, dos 38 Estados que praticam esse tipo de punição. E os estudiosos do tema chamam atenção para uma mudança qualitativa do debate. "Estamos num período de reconsideração", disse recentemente ao The New York Times Austin D. Sarat, professor de Ciência Política do Amherst College e autor do livro "Quando o Estado Mata: a Pena Capital e a Condição Americana". Segundo Sarat, "as pessoas estão se perguntando se a pena de morte é compatível com os valores levados a sérios pelo norte-americano médio: proteção igual perante a lei, a transparência do processo judicial e a proteção dos inocentes". O número de execuções, que em 1999 atingiu o recorde de 98 no período posterior à reinstituição dessa prática, em 1976, caiu dois anos consecutivos antes de voltar a aumentar no ano passado quando 71 prisioneiros foram executados. Mas esse número é menor do que o daqueles que estavam no corredor da morte e tiveram suas sentenças comutadas ou foram perdoados e libertados depois de se constatar que eram inocentes. Os defendores da pena capital sustentam que a tendência de queda da curva de condenações e execuções comprova a eficácia da pena capital. Mas eles também reconhecem que esta passou a ser aplicada nos últimos anos de forma mais cuidadosa. O número de pessoas condenadas à morte está em queda tanto em relação à população como em relação à taxa de criminalidade, o que é especialmente significatico, porque esta também está em declínio. Ryan, o ex-governador de Illinois, que fez carreira defendendo a pena de morte, iniciou a nova fase do debate no ano 2000, quando decretou uma moratória à aplicação da pena capital depois que estudantes e professores da Universidade Northwestern, de Chicago, provaram a inocência de 13 condenados. Nada menos de 40 pessoas sentenciadas à morte foram inocentadas e libertadas nos últimos dez anos. Na maioria desses casos, os condenados eram pessoas pobres, pertencentes a minorias raciais e foram representados no julgamento por advogados públicos ineptos. Em 12 casos, a inocência dos condenados foi comprovada por exames de DNA. Segundo o Centro de Informação sobre a Pena de Morte, uma organização cívica contrária a esse tipo de punição, não há nenhum caso comprovado de que um inocente foi executado. A exemplo de Ryan, o ex-ministro da Suprema Corte, Karry Blakmun, era favorável à pena capital quando foi nomeado para o tribunal máximo dos EUA, pelo presidente Ricahrd Nixon, nos anos 70. Antes de aposentar-se, em meados da deácada passada, 80, ele mudou de posição, disse que o uso da pena capital havia introduzido uma "máquina da morte" na Justiça norte-americana e previu que algum dia, diante da impossibilidade de aplicar tal sentença de uma forma justa e equilibrada, a Suprema Corte a declarará inconstitucional.