Concerto de rock na Indonésia deixa dez mortos

Pelo menos dez pessoas morreram, na noite de sábado, durante um corre-corre em um concerto de rock na cidade de Bandung, capital da província de Java Ocidental, informaram fontes policiais. "Recebemos a informação que antes do incidente que acabou com as mortes, os organizadores distribuíram bebidas de graça. Cheirava a álcool", disse o diretor da Polícia de Bandung, Bambang Suparsono, à agência de notícias "Antara". Assinalou que quando o concerto de uma banda punk local terminou havia ainda pessoas que queriam entrar, enquanto outros tentavam deixar o recinto e então aconteceu o fato. As vítimas são quase todas jovens e alguns morreram asfixiados.