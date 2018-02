Conclave deve começar na próxima semana, diz Vaticano

O porta-voz, reverendo Federico Lombardi disse aos jornalistas que os cardeais escolherão por meio do voto, na tarde desta sexta-feira, a data do conclave, mas que é "provável" que eles escolham segunda, terça ou quarta-feira.

Os cardeais participam de reuniões de pré conclave para discutir os problemas da igreja e decidir quem, dentre eles, tem as melhores características para resolvê-los como papa. As informações são da Associated Press.