Concluída conferência sobre programa nuclear norte-coreano Depois de quatro dias, terminou neste sábado, na China, a conferência de representantes de seis nações para discutir o programa nuclear da Coréia do Norte. Nenhum representante de qualquer país que participou da última reunião comentou, por enquanto, se houve progressos na tentativa de solucionar o conflito. O encontro deste sábado terminou mais de três horas depois do previsto. Há informações de que a Coréia do Norte exigia, até o último instante, revisões em um comunicado conjunto. O chanceler chinês Li Zhaoxing limitou-se a agradecer aos participantes e disse que ficou acertada a criação de grupos para discutir o avanço das negociações.