Concluído resgate de vítimas de tragédia com ônibus no Peru A Polícia do Peru concluiu o resgate das 25 pessoas que ficaram gravemente feridas na queda de um ônibus em um precipício na cidade andina peruana de Ayahuanca, que causou a morte de outras 27 pessoas. As más condições do tempo obrigaram a suspensão dos trabalhos de retirada dos corpos. A Polícia informou que o mau estado de conservação da estrada e as chuvas podem ter causado a queda do ônibus, que tinha saído de Huancayo rumo a Paucan, no departamento de Ayacucho.