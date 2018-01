Concorde chega de barco a museu de NY Depois de anos levando milhares de celebridades e outros passageiros da alta sociedade através do Atlântico, um jato Concorde chegou ao porto de Nova York como milhões de imigrantes pobres da Europa - de barco. O supersônico de 88 toneladas da British Airways é mais recente aquisição ao acervo de aeronaves do Intrepid Sea Air Space Museum. O avião passou pela Estátua da Liberdade e aportou ao lado do museu, um porta-aviões reformado. O Concorde não será exibido sobre a plataforma de lançamento do porta-aviões, mas ocupará um espaço próprio sobre uma barca, junto ao píer.