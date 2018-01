Concorde da Air France sofre pane em turbina Um Concorde da companhia aérea Air France voava de Nova York a Paris quando sofreu uma pane numa de suas quatro turbinas. O avião chegou sem sobressaltos a seu destino, apesar de muitos passageiros terem vivido momentos de pânico. O defeito ocorreu na tarde de domingo, quando o Concorde que fazia o vôo AF001 sobrevoava o Oceano Atlântico. Porém, a Air France só divulgou a notícia hoje. A pane na turbina obrigou o comandante a reduzir a velocidade da aeronave, que chegou ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, com uma hora e meia de atraso. Quando ocorreu a pane, os passageiros entraram em pânico, pois o avião perdeu altitude repentinamente e tremeu durante cerca de 15 minutos. Algumas pessoas tiveram crises nervosas e as crianças gritavam, desesperadas. Mais tarde, a calma regressou ao interior da aeronave. Avariado, o Concorde reduziu a altitude para 10.000 metros (entre 7.000 e 8.000 abaixo do normal) e a velocidade para 900 quilômetros por hora (bem abaixo dos 2.000 km/h habituais).