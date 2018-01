Concorde da British volta a voar amanhã A British Airways comunicou que colocará um jato Concorde no ar amanhã. Esta será a primeira vez que o avião levantará vôo com a bandeira da companhia depois do acidente do ano passado, que envolveu um Concorde da Air France, matando 113 pessoas nas proximidades de Paris. O jato deve levantar vôo do aeroporto de Heathrow às 13h30 (GMT) de amanhã e voar a velocidades supersônicas durante três horas, sobre o Oceano Atlântico. O aparelho fará o retorno ao sudoeste da Islândia e retornará à base das forças aéreas britânicas em Oxfordshire às 17h (GMT). A companhia aérea declarou que espera retomar os vôos comercias com Concordes até o fim do verão europeu. A Air France, que conduziu os testes de vôo em velocidade subsônica, espera voar novamente com os jatos da fabricante até o outono. Autoridades acreditam que um pedaço de metal na pista rasgou um dos pneus do Concorde da Air France no acidente do ano passado. A partir daí, pedaços de borracha teriam atingido o tanque de combustível, provocado vazamento e conseqüente incêndio, que derrubou a aeronave. Depois do acidente, a Concorde investiu em pesquisas e desenvolvimento de novos componentes, para conseguir retomar a autorização para colocar suas aeronaves no ar.