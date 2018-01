Concorde pede autorização para decolar Os fabricantes do Concorde pediram hoje autorização às autoridades britânicas e francesas para o reinício das operações comerciais com o supersônico - interrompidas em julho de 2000 por causa da queda de um aparelho da Air France perto em Paris. O consórcio - empresas EADS e BAE Systems, reunidas na Airbus SAS - trocou o modelo dos pneus e reforçou o tanque de combustível do Concorde, itens apontados como causas do acidente que causou a morte de 113 pessoas.