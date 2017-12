Concorde quebra recorde em viagem Boston-Londres Um dos últimos vôos transatlânticos do Concorde foi também o mais rápido. O supersônico da British Airways decolou de Boston, nesta quarta-feira, e chegou a Londres em apenas 3h05m34s. O recorde anterior, de 3h09m, foi estabelecido em 1974, em um vôo de Boston a Paris. A visita a Boston faz parte do ?tour? de despedida do Concorde à América do Norte, que inclui paradas em Washington e Toronto. O Concorde consegue fazer a viagem Londres-Boston duas horas mais rápido que um avião tradicional. Ele vôa a 2.090 km/h (duas vezes a velocidade do som) a 18 mil metros de altitude, mas está sendo aposentado por conta dos altos custos de manutenção. O último vôo transatlântico do Concorde está marcado para 24 de outubro.