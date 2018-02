Concorde retorna a Londres após problema no motor Um Concorde da da British Airways que voava de Londres a Nova York retornou nesta segunda-feira ao aeroporto de Heathrow após um problema no motor, quando a aeronave voava a 17.000 metros de altitude, sobre o Oceano Atlântico. O avião, com 59 pessoas a bordo, pousou em segurança. Ninguém ficou ferido. "Não houve problemas depois. A aterrissagem foi perfeita", disse Richard Goodfellow, porta-voz da British Airways. A aeronave viajava a 2.080 quilômetros por hora e 17 quilômetros de altitude quando apresentou problema em um de seus quatro motores. De acordo com Goodfellow, ocorreu uma espécie de "sobrecarga" e o motor gerava potência excessiva. Ele disse ainda que o problema não causou nenhuma ameaça aos passageiros nem a outros aviões que decolavam ou pousavam em Heathrow.