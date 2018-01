Concurso de Miss Mundo será na China em 2003 O concurso de beleza Miss Mundo, alvo de controvérsia após os motins religiosos na Nigéria neste ano, será realizado em 2003 em uma ilha no sul da China, anunciou nesta terça-feira a presidente do evento. Julia Morley disse que a final do concurso Miss Mundo de 2003 será realizada em Sanya, uma cidade da ilha de Hainan, no sul da Mar da China. Segundo Morley, a ilha "é espetacular" e "se parece com o Havaí". Neste ano, a vencedora do concurso foi Azra Akin, de 21 anos, Miss Turquia. A competição terminou no sábado em Londres, após ser transferida de Abuja, a capital nigeriana, devido aos confrontos entre muçulmanos e cristãos no mês passado, que deixaram um saldo de quase 200 mortos. Hainan, uma popular estância de veraneio, também se tornou foco de controvérsia após a queda de um avião espião americano na zona costeira da ilha, em abril de 2001. A tripulação americana, de 24 pessoas, fez uma aterrissagem de emergência na ilha e ali ficou retida pelo governo chinês durante 11 dias, até que o incidente foi superado.