Concurso de misses é transferido; conflitos prosseguem na Nigéria Apesar de os organizadores terem transferido o concurso de Miss Mundo para Londres, violentos conflitos entre cristãos e muçulmanos prosseguiam neste sábado em Kaduna, no norte da Nigéria, depois de as desordens provocadas pela fúria dos grupos islâmicos radicais terem deixado mais de 100 mortos até sexta-feira. Segundo fontes da Cruz Vermelha, o número dos mortos devido à onda de violência religiosa era de 105 pessoas, com mais de 500 feridos até ontem. Os distúrbios cessaram em Kaduna, de população majoritariamente muçulmana, às 23h30 locais de ontem e se reiniciaram às 6h30 no lado sul da cidade. A causa principal da explosão de violência é atribuída a um comentário do jornal This Day, segundo o qual Maomé "certamente teria escolhido uma esposa entre as misses que chegaram à Nigéria". O concurso se realizaria na capital, Abuja, para onde os conflitos se espalharam. Segundo a Cruz Vermelha, cerca de 3 mil pessoas perderam suas casas na cidade de Kaduna e em outras regiões do país. Um importante líder muçulmano, Lateef Adegbite, aprovou a decisão de transferir o concurso para a Grã-Bretanha e exortou a todos - islâmicos e cristãos - a pôr fim às sangrentas cenas de violência. "Nas atuais circunstâncias, acho que a medida foi acertada", disse Adegbite, secretário-geral do Conselho de Assuntos Muçulmanos da Nigéria.