Concurso vai escolher nova bandeira nacional do Iraque O Iraque anunciou um concurso para a escolha da nova bandeira nacional. Podem participar da seleção pessoas de dentro e fora do país. O anúncio foi feito hoje pelo parlamentar Mufeed al-Jazairi. Segundo ele, as pessoas interessadas têm até o fim de setembro para enviar suas propostas. Al-Jazairi explicou que um comitê selecionará três modelos para serem apresentados ao Parlamento. No fim do ano os deputados escolherão o vencedor. Neste ano, o Parlamento iraquiano votou para retirar as três estrelas verdes do símbolo nacional. Essas estrelas remetiam ao Partido Baath, do ex-líder Saddam Hussein. Porém houve protestos de parte da população, que considera a bandeira como um símbolo nacional de fato, e não apenas uma referência a Saddam. O Parlamento retirou as estrelas, mas manteve a inscrição Allahu Akbar (Deus é grande) em verde.