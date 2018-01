Condado dos EUA proíbe fumante de "molestar" vizinho O condado de Montgomery, em Maryland, nos Estados Unidos, forte combatente do fumo, sancionou uma nova lei que multará o fumante que molestar as pessoas que moram na casa vizinha. A lei foi adotada como uma das medidas para manter limpo o ar, já que o fumo é considerado uma das piores substâncias contaminantes depois do amianto e dos pesticidas. Se a fumaça do cigarro ?viaja? de uma casa à do vizinho - passando por uma janela ou porta aberta ou pelo sistema de ventilação - a parte ?prejudicada? poderá denunciar a violação às autoridades de proteção do meio ambiente. O fumante responsável pela fumaça de cigarro e o proprietário da casa poderão ser multados em US$ 750 se o problema não for solucionado. Falta pouco para que o fumante seja proibido de fumar em sua própria casa. ?Não estamos dizendo que não se pode fumar em casa, mas que a fumaça do cigarro não pode passar dos limites da propriedade?, afirmou Isiah Leggett, do conselho diretivo do condado.