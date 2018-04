Condenado à morte atirador que matou cristãos no Egito

A corte de justiça anunciará no próximo mês a sentença de outros dois réus acusados de participar do ataque de 6 de janeiro, afirmaram as autoridades na condição de anonimato.

A decisão deste domingo, que não pode ser recorrida, surge duas semanas após um homem-bomba ter se explodido perto de uma igreja na cidade portuária de Alexandria, matando 21 pessoas e ferindo cerca de outras 100 no atentado mais violento contra cristãos em mais de uma década. Um grupo local inspirado no Al-Qaeda estaria por trás do ataque. As informações são da Associated Press.