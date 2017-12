Condenado à morte ganha adiamento horas antes da execução Um homem condenado por homicídio quando tinha 17 anos conseguiu um adiamento da Suprema Corte quatro horas antes do momento marcado para a execução. Os advogados de Mauro Barraza, de 32 anos, argumentaram que sua morte deveria ser adiada porque a Suprema Corte deverá analisar a questão das execuções de assassinos adolescentes ainda neste ano. Barraza foi condenado em junho de 1989 pela morte de uma senhora idosa, durante um assalto com arrombamento. Ele havia completado 17 anos no mês anterior.