Condenado americano que mordeu o rosto da namorada Um homem que arrancou a dentadas parte do rosto da namorada foi condenado por agressão criminosa. Gareth Whyte, 27 anos, de Nova Rochelle, Nova York, foi declarado culpado pelo júri do condado de Wetchester, e poderá pegar até a 25 anos de prisão quando sua sentença for proferida pelo juiz da Suprema Corte estadual, Lester Adler, em 1º de março. A defesa tentou argumentar que não havia provas suficientes de que Dorothy Pritchett, namorada de Whyte, teria sido gravemente ferida ou desfigurada no dia 8 de maio de 2005. "Eu concordarei que o réu não culpado quando ele conseguir pôr isto de volta", disse o promotor, exibindo uma jarra com o pedaço de carne da vítima. Ele pediu ao júri para não dar a Whyte uma chance simplesmente porque Pritchett teve sorte de achar um cirurgião plástico talentoso. O ataque ocorreu perto da casa onde Pritchett havia vivido com Whyte e seus quatro filhos. Pritchett testemunhou que Whyte já a tinha mordido antes, no braço, depois de reclamar que a roupa dela era muito sexy para uma festa à qual ela iria sem ele. Durante o incidente, Whyte a puxou para perto e mordeu o lado esquerdo do rosto. Os promotores disseram que a mordida cortou a pele, nervos, gordura e músculos e deixou um buraco abaixo do olho de Pritchett. Então ele correu pelo quarteirão e cuspiu o pedaço na calçada.