Condenado jovem ligado a ataque na Maratona de Boston

Robel Phillipos, de 21 anos, foi condenado por duas acusações de mentir sobre estar no quarto de Dzhokhar enquanto outros dois amigos removiam uma mochila contendo fogos de artifício e outras potenciais evidências três dias após o atentado. Ele permaneceu impassível enquanto as sentenças condenatórias foram lidas.

Os agentes do FBI testemunharam que Robel contou uma série de mentiras sobre a noite de 18 de abril de 2013, antes de finalmente reconhecer que ele tinha estado no quarto de Dzhokhar,

na Universidade de Massachusetts Dartmouth, com os dois homens que removeram a mochila e o computador do suspeito.

Advogados de Robel afirmaram que é era um garoto de 19 anos assustado que ficou intimidado pelo FBI e que tinha usado maconha no dia, o que dificultou que lembrasse claramente dos detalhes. A defesa também alegou que sofreu coerção do FBI para confessar que esteve no quarto de Dzhokhar.

A prisão de Robel está agendada 29 de janeiro e ele enfrenta uma pena máxima de oito anos por cada acusação. O jovem permanecerá sob prisão domiciliar usando uma pulseira de monitoramento eletrônico até a data. Fonte: Associated Press.